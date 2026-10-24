Credite cu dobândă suportată de stat pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de un credit bancar a cărui dobândă este suportată de la bugetul de stat, în condițiile prevăzute de lege, potrivit art. 27 din Legea nr. 448/2006, precizează conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș.

De această facilitate pot beneficia persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, precum și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea unui autovehicul sau pentru adaptarea locuinței la nevoile individuale de accesibilitate.

”Pentru achiziționarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea locuinței conform nevoilor individuale de acces valoarea creditului poate fi de maximum 10.000 de euro, perioada de rambursare poate fi de maximum 10 ani. Pentru achiziționarea unui autovehicul adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului poate fi de maximum 20.000 de euro, iar perioada de rambursare poate fi de maximum 15 ani. Dobânda este suportată de la bugetul de stat, prin mecanismul prevăzut de lege, cu condiția achitării ratelor creditului la scadență”, au explicat reprezentanții DGASPC Maramureș.

În anul 2026, până la această dată, la nivelul instituției au fost înregistrate 33 de cereri, dintre care 18 au fost aprobate. În anul 2025, 19 persoane cu dizabilități din județul Maramureș au beneficiat de această facilitate.

De asemenea, Legea nr. 448/2006 prevede măsuri de prioritate la închirierea anumitor locuințe publice, iar persoanele cu handicap grav beneficiază, în condițiile legii, de o cameră suplimentară și de scutirea de la plata chiriei pentru locuințele deținute de stat sau de autoritățile administrației publice locale.