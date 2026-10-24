Elevii au învățat secretele cămării și ale aluatului dospit

Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Ma-re, a fost gazda unor activități intergeneraționale pline de căldură, savoare și povești, care au adus împreună senioarele comunității și elevii dornici să descopere secretele bucătăriei tradiționale.

”În cadrul primei activități, intitulată «Desertul bunicii», elevii de la Școala «George Coșbuc» au învățat de la bunici cum se prepară cele mai bune și pufoase pancove. Îndrumați pas cu pas de către senioare, copiii au descoperit tainele aluatului dospit și au ascultat cu fascinație povești de demult. Tradiția a mers mai departe prin activitatea «Din cămara bunicii», unde compotul de mere a fost vedeta zilei. Elevii Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie și senioarele noastre au pregătit «Comorile pentru iarnă». Cei mici au fost implicați activ în fiecare etapă: de la curățarea și tăierea fructelor, până la așezarea lor în borcane. La finalul activităților, copiii și bunicile au gustat împreună din preparatele pregătite”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.