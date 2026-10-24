În Ieud se naște o frumusețe: O casă unicat, cum încă nu s-a făcut în Maramureș

Nu e prima dată când îi călcăm pragul meșterului în lemn Ștefan Hotico din Ieud. În principal, pentru că omul e atât de creativ încât de fiecare dată te surprinde. Cu experiență în ridicat case rustice în Franța, Spania, la noi, cu pasiunea de a descifra tainele lemnului de oriunde din lume, fie ele aduse grație Internetului din zona asiatică, Ștefan Hotico e neobosit. Cu un an în urmă, ne arăta o fundație și zicea: „Să vezi ce casă fac aici, pentru fecior. Numa’ să mă apuc, să vezi…” S-a apucat. E ridicată, acoperită deja. Spune că e unicat pentru că freza cu care a prelucrat lemnul e idee proprie, comandată special la o fabrică din țară, în unicat. Te uiți la casă și înțelegi diferența. Lemnul e gata finisat, ca sticla, e gata vopsit cu culoarea aleasă. Ce se pune la fața locului e pus definitiv, nu se mai măsoară, adaugă. Ba da. Chiar și adăugirile la lemn sunt făcute cu dichis, în ciudate forme de îmbinare ce par imposibile ochiului de profan. „Aici depinde și de câtă manoperă e de făcut. Nu e o casă moroșenească, bătrânească, deși inițial am gândit-o în patru ape. E mai degrabă un stil polonez, ei așa fac. Și la noi se făcea, demult. Eu am făcut așa în Spania, unui bogătan, la piscină. Lemnul e frezat, nu manual, nu cu rindeaua. Din iunie am început… suntem pe trei luni da-i sus casa. Nu este așa casă în Ieud, da’ nu este în țară, doar io am comandat freza specială, nu este de cumpărat. Modelul ăsta polonez se făcea demult. Cum e cantonul silvic de la noi, vechi, așa e făcută, ca stil. Din jumătate de lemn crăpat în două, apoi prelucrate canturile să aibă pe ce sta. Pe cinci centimetri. Cantonul are undeva la o sută de ani. Da’ nu cu lemne alese, unu și unu, ca aici. Lemnul e gata vopsit. Casa are 160 de metri pătrați amprenta la sol. 1300 de metri liniari am folosit la exterior”, ne spune artistul în lemn.

Se ridică întrebarea. Cât ar costa așa ceva? „Dacă n-o făceai pentru fecior, cât costa, cu cât ai face așa ceva?”/ Vine și răspunsul… „Asta fără vo’ 50.000 de euro manopera io n-o făceam. Tot îi șlefuit, vopsit, măsurat, pus la fix. Multă manoperă de tăt. Lemn uscat de brad, luat acum 20 de ani de pe Vaser. Uscat perfect. Ținut, pus bine. Lemn de 60 de lat, prelucrat în gater. Am făcut din deșeuri îmbinări și l-am făcut rotund înapoi, să nu prăduiesc material. Io zic că-i unicat, nu este în țară așa, în primul rând că am făcut freza special pentru asta”, spune meșterul. Și se apucă de treabă, nu înainte de a ne arăta freza buclucașă. Zice c-ar mai face una, de-ar vrea celălalt fecior, dar el ar vrea casă de zid. Evident, fundația e deja făcută, așteaptă doar decizia…