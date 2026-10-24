Jandarmii maramureșeni, la competiții de handbal, fotbal și volei

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie, în județul nostru vor avea loc o serie de competiții de handbal, fotbal sau volei, atât în Baia Mare la Sala Sporturilor ,,Lascăr Pană” sau pe stadionul ,,Viorel Mateianu”, cât și în Sighetu Marmației, pe stadionul Solovan.

Pentru aceste competiții sportive, Jandarmeria Maramureș a dispus toate măsurile de ordine și siguranță publică pentru ca toți participanții să se bucure în siguranță. Ca de fiecare dată, în dispozitivul de ordine publică va fi prezentă și o echipă de dialog, precum și grupa canină.

Pentru ca manifestarea să se desfășoare în deplină siguranță, Jandarmeria Maramureș transmite participanților câteva recomandări: să evite deplasarea în grupuri mari către locul de desfășurare a competiției și să manifeste răbdare în relația cu ceilalți participanți; să urmeze indicațiile autorităților pe toată durata desfășurării competiției și să evite implicarea în situații care pot produce tulburarea ordinii și liniștii publice; să nu introducă în stadion sau sala de joc a unor obiecte care pot să pună în pericol securitatea participanților, nici substanțe toxice sau băuturi alcoolice; să nu afișeze inscripții care incită la ură, la discriminare de orice fel și la violență.

Jandarmeria Maramureș aduce la cunoștința suporterilor că, potrivit prevederilor legale, anterior permiterii accesului în incinta arenei sportive, participanții vor fi supuși unui control corporal preventiv și al bagajelor efectuat de către firma de securitate contractată de organizator.

Jandarmii maramureșeni se preocupă în permanență de siguranța cetățenilor. Așadar, dacă vă aflați într-o situație dificilă sau aveți nevoie de ajutor, apelați cu încredere la sprijinul jandarmilor sau sunați la numărul unic de urgență 112.