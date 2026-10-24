O aventură a naturii pentru preșcolarii Centrului Comunitar Multifuncțional

Săptămâna aceasta a fost cu totul specială pentru micuții preșcolari de la Centrul Comunitar Multifunc­țional, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

În cadrul programului „Săptămâna Altfel”, copiii au lăsat deoparte activitățile obișnuite și au pornit într-o călătorie plină de culoare și experiențe practice valoroase.

”Cei mici au pășit într-o lume magică a plantelor, vizitând serele SPAU. Ei au în-vățat cum prinde viață natura, iar la finalul vizitei fiecare copil a primit în dar propriul ghiveci cu flori. Aventura a continuat la Piața Obor, unde micuții au învățat să recunoască fructele și legumele proaspete, descoperind secretele unei alimentații sănătoase. Activitățile au continuat la Centru, dar de data aceasta în rolul de mici bucătari. Cu mult entuziasm, copiii au spălat merele și au pregătit un compot cald și aromat, iar apoi au modelat cu mânuțele lor o delicioasă plăcintă cu mere. A fost o săptămână de neuitat în care joaca și învățarea au adus zâmbete pe chipul fiecărui copil”, au punctat oficialii DAS Baia Mare.