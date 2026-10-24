Proiect pentru stocarea energiei regenerabile la sediul celor două servicii de permise și pașapoarte

Instituția Prefectului-Județul Maramureș a depus cererea de finanțare pentru „Instalarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile la sediul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor/Pașapoarte”. Imobilul situat pe strada Școlii din municipiul Baia Mare, în care își desfășoară activitatea cele două servicii publice comunitare, se află în administrarea Prefecturii, care asigură și gestionarea bazei materiale și a cheltuielilor de funcționare aferente acestuia.

„Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile reprezintă o direcție importantă pentru creșterea eficienței energetice și consolidarea rezilienței energetice a instituției”, au precizat oficialii Prefecturii Maramureș.

Cererea de finanțare a fost depusă în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru entități publice”, lansat în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocare a energiei, finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Valoarea totală estimată a proiectului, conform devizului general din studiul de fezabilitate, este de 429.950 lei fără TVA. Sediul în care își desfășoară activitatea cele două servicii publice comunitare a beneficiat anterior de lucrări de reabilitare energetică, realizate printr-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării.

Noua inițiativă se înscrie în continuarea demersurilor instituției de modernizare a infrastructurii, de promovare a eficienței energetice și de utilizare responsabilă a resurselor, în beneficiul cetățenilor și al comunității locale.