Sesiuni de hipoterapie pentru tinerii cu nevoi speciale

În perioada august – septembrie, tinerii cu nevoi speciale din cadrul Asociației Esperando s-au bucurat de noi sesiuni de hipoterapie, desfășurate în cadrul proiectului „SIS -Sport, incluziune, sănătate”.

”Cu răbdare, sprijin și îndrumare, tinerii noștri lucrează la îmbunătățirea echili-brului, coordonării și posturii, la stimularea atenției și la dezvoltarea încrederii în sine.

Dincolo de beneficiile fizice, fiecare întâlnire oferă oportunități de exprimare a emoțiilor, dezvoltare a comunicării și consolidarea autonomiei. Un alt dar al acestor întâlniri este faptul că au loc lângă pădure, unde tinerii se pot bucura de aer curat, de liniștea naturii și de interacțiunea cu animalele de la centrul de echitație”, au explicat oficialii Asociației Esperando. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.