Siguranța elevilor, o prioritate pentru polițiștii maramureșeni

Siguranța copiilor în drumul spre școală reprezintă o preocupare constantă a polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Maramureș, care desfășoară activități preventive menite să reducă riscul producerii accidentelor rutiere și să contribuie la formarea unui comportament responsabil în rândul celor mai tineri participanți la trafic.

Prin intermediul patrulei școlare, educația rutieră depășește cadrul teoretic și se transformă într-o experiență practică, în care elevii învață că respectarea regulilor de circulație contribuie la prevenirea evenimentelor rutiere.

În acest context, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș, alături de cei ai Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, desfășoară activități de educație rutieră și se implică în organizarea și coordonarea patrulelor școlare, oferindu-le elevilor îndrumarea necesară pentru înțelegerea regulilor de circulație și a responsabilităților pe care le presupune participarea la astfel de activități.

Sub supravegherea polițiștilor rutieri, elevii implicați în patrulele școlare au posibilitatea de a pune în practică noțiunile de educație rutieră însușite, contribuind la promovarea traversării regulamentare a drumului public și la conștientizarea importanței respectării normelor de circulație.

Activitățile desfășurate urmăresc atât creșterea gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ, cât și dezvoltarea spiritului civic, a responsabilității și a atenției față de ceilalți participanți la trafic.

Dincolo de componenta preventivă, patrula școlară reprezintă un exemplu concret de colaborare între poliție și comunitatea școlară, în cadrul căreia elevii devin promotori ai unui comportament rutier responsabil.

Prin implicarea constantă în asemenea inițiative, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș evidențiază importanța educației în prevenirea accidentelor de circulație, formarea unor deprinderi corecte de deplasare pe drumurile publice contribuind la protejarea vieții și integrității participanților la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua să acorde o atenție deosebită activităților de educație rutieră dedicate copiilor, promovând colaborarea dintre poliție, școală și familie pentru creșterea gradului de siguranță în trafic.