Duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00, la Căminul Cultural din Stoiceni va avea loc spectacolul „Horea în Grumaz”.
„Valoarea interpretării horilor strămoșești se va împleti cu ritmul cântecelor lăpușene, aducând pe scenă artiști din Țara Lăpușului care s-au remarcat atât la edițiile anterioare, cât și pe scenele mari ale țării”, spun oficialii primăriei.
Spectacolul „Horea în Grumaz”, la Târgu Lăpuș
Duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00, la Căminul Cultural din Stoiceni va avea loc spectacolul „Horea în Grumaz”.