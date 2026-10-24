Spectacolul „Horea în Grumaz”, la Târgu Lăpuș

Duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00, la Căminul Cultural din Stoiceni va avea loc spectacolul „Ho­rea în Grumaz”.

„Valoarea interpretării horilor stră­moșești se va împleti cu ritmul cântecelor lăpușene, aducând pe scenă artiști din Țara Lăpușului care s-au remarcat atât la edițiile anterioare, cât și pe scenele mari ale țării”, spun oficialii primăriei.