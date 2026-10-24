Tablouri de toamnă realizate de senioare

Toamna este anotimpul care inspiră multe activități creative, iar culorile sale specifice au fost transpuse în opere de artă de către senioarele de la Centrul „Rivulus Pueris”.

”În cadrul grupului de creație, acestea au realizat minunate tablouri, combinând frunzele uscate cu tehnici de pictură vibrante. Așadar, coordonate cu răbdare și dedicare de doamna Viorica Szikszai, profesor voluntar, senioarele noastre au reușit să își exprime creativitatea și să realizeze lucrări decorative deosebite. Prin aceste activități de creație, Direcția de Asistență Socială continuă să ofere seniorilor băimăreni oportunități de recreere, socializare și petrecere calitativă a timpului liber”, au precizat responsabilii Direcției de Asistență Socială Baia Mare.