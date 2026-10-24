În zilele de 24–25 octombrie, Muzeul Satului din Baia Mare (Dealul Florilor nr. 1A) își deschide porțile pentru toți cei care doresc să simtă farmecul toamnei maramureșene în cadrul tradiționalului Târg de Sfântul Dumitru.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă și duminică, între orele 11:00 și 17:00. Organizată de Muzeul Satului Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Energia Mișcării și Școala Populară de Artă Baia Mare, sărbătoarea aduce meșteri populari autentici și producători locali, potrivit Visit Maramureş. Vizitatorii vor putea descoperi bunătăți de toamnă, obiecte meșteșugărești realizate cu migală și bucate tradiționale. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de momente artistice festive susținute de tineri talentați și ansambluri folclorice, transformând ulițele Satului de pe Deal într-un spațiu plin de culoare, muzică și voie bună, mai precizează Visit Maramureş.