Activitatea în Palatul Administrativ Baia Mare va fi reluată în 2027

Lucrările la Palatul Administrativ din Baia Mare au fost finalizate. Clădirea a căpătat o înfățișare nouă, păstrându-se ”cât s-a putut materialele originale, proporțiile și ideea arhitectului Mircea Alifanti, omul care a gândit această clădire în anii ’60”. Urmează mobilierul, dotările și recepția de la finalul anului, anunță șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.

Valoarea totală actualizată a proiectului este de 183,48 milioane de lei, din care peste 97 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. „Contractul de lucrări și dotări ajunge la aproximativ 145 de milioane de lei cu TVA. O parte importantă din cheltuieli nu a putut fi finanțată din fonduri europene, pentru că programul a acoperit în principal eficientizarea energetică. Restul intervențiilor, absolut necesare pentru refacerea clădirii, au trebuit susținute din bugetul județului și din finanțarea pe care am asigurat-o pentru cofinanțare”, a mai spus președintele Consiliului Județean Maramureș.

Mutarea angajaților în clădirea reabilitată se va face treptat. Cel mai probabil, activitatea în Palatul Administrativ va fi reluată la începutul anului 2027. „Când am plecat din Palat, mutarea a durat aproape două luni. Nici revenirea nu se va putea face peste noapte. Vom operaționaliza pe rând fiecare corp de clădire și vom mai petrece încă o iarnă în actualul sediu. Dar dacă totul merge așa cum ne-am propus, în primele luni ale anului viitor vom putea lucra din nou din Palatul Administrativ”, a precizat Gabriel Zetea.