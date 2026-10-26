Filmul „Tânărul Washington”, la Colonia Pictorilor

Ambasada SUA și Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare vă invită la proiecția filmului artistic „Tânărul Washington”, pentru a sărbători împreună 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Americii.

Evenimentul va avea loc marți, 27 octombrie, ora 17:00, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor și face parte din seria de manifestări dedicate sărbătoririi Freedom250. Filmul „Tânărul Washington”, care a avut premiera în Statele Unite în luna iulie a acestui an, nu a fost difuzat încă în Ro26mânia prin marii distribuitori de filme. Producţia oferă o incursiune în viața ambițiosului și rebelului tânăr George Washington, înainte ca acesta să devină primul președinte al Statelor Unite. Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile.