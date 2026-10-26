Ambasada SUA și Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare vă invită la proiecția filmului artistic „Tânărul Washington”, pentru a sărbători împreună 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Americii.
Evenimentul va avea loc marți, 27 octombrie, ora 17:00, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor și face parte din seria de manifestări dedicate sărbătoririi Freedom250. Filmul „Tânărul Washington”, care a avut premiera în Statele Unite în luna iulie a acestui an, nu a fost difuzat încă în Ro26mânia prin marii distribuitori de filme. Producţia oferă o incursiune în viața ambițiosului și rebelului tânăr George Washington, înainte ca acesta să devină primul președinte al Statelor Unite. Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile.
Filmul „Tânărul Washington”, la Colonia Pictorilor
Ambasada SUA și Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare vă invită la proiecția filmului artistic „Tânărul Washington”, pentru a sărbători împreună 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Americii.