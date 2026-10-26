În Maramureș, 51 de primării vor lucrări de înregistrare sistematică a proprietății

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) demarează etapa a XIV-a de finanțare pentru primăriile care doresc să continue sau să înceapă noi lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale.

Suma totală alocată este de 508.069.275 de lei și provine din veniturile proprii ale ANCPI. Fiecare primărie eligibilă poate beneficia de o finanțare de până la 320.000 de lei, anunță directorul județean al instituției, Daniela Onița Ivașcu.

ANCPI va deconta între 109 lei + TVA/imobil și 473,06 lei + TVA/imobil, în funcție de gradul de dificultate a terenului, de aplicabilitatea Decretului nr. 115/1938 în zonele de carte funciară veche și de gradul de acoperire cu construcții. Primăriile care și-au exprimat intenția de a accesa fondurile pot încheia contractele de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară în termen de 60 de zile de la primirea înștiințărilor transmise de OCPI. Din cele 2.350 de UAT-uri eligibile, 2.246 și-au exprimat deja intenția de a accesa fondurile pentru a începe sau a continua lucrările de cadastru.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). El are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor.