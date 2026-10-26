O altfel de vacanţă la Academia de Robotică

Toamna aceasta, la Academia de Robotica Baia Mare, vacanța se transformă într-o săp­tămână în care imagi­nația prinde for­mă, ideile devin realitate, iar micii inventatori sunt în centrul acțiunii.

Programul este următorul în perioada 26-30 octombrie: Luni – Baia Mare 2050 – Copiii devin arhitecții viitorului și construiesc un Baia Mare așa cum și-l imaginează ei. Marţi: În lumea mineralelor la Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare; Miercuri – Aventură printre planete şi stele la Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare; Joi – Atelier de creaţie. Vineri – Ziua Inventatorilor. Programul va fi între orele 8-16. Copiii sunt aşteptaţi la Academia de Robotică Baia Mare, Strada Școlii nr. 1/6. Înscrieri la telefon: 0774 998 169.