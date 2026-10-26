Tabără IT de toamnă

Între 26–30 octombrie, Impact Academies Baia Mare îi așteaptă pe copii la Tabăra IT de Toamnă unde ideile prind viață, iar joaca vine cu descoperiri noi.

Activităţile se desfăşoară pe categorii de vârstă: 5–7 ani – Aventură în Minecraft. „Construim, rezolvăm provocări de logică și facem primii pași în programare”. 8–10 ani – Meseriile viitorului. „Descoperim designul 3D, animația și crearea jocurilor prin propriile proiecte”. Programul include şi alte activităţi, toate acestea se vor derula în intervalul orar 8-16 la sediul de pe B-dul Republicii nr. 17, Baia Mare. Pentru detalii şi înscrieri, trebuie să scrieţi în privat pe pagina de facebook Impact.