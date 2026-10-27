24,5 milioane de lei pentru digitalizarea administrației din Maramureș

• Cofinanțare de doar 2% din partea Consiliului Județean!

Consilierii maramureșeni au aprobat un proiect important prin care se dorește îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor de administrațiile locale, folosind soluții digitale moderne. Este parte a unuia dintre cele mai ample demersuri de digitalizare a administrației publice din România, inițiat la nivelul Regiunii Nord-Vest, cu sprijinul ADR Nord-Vest și cu participarea tuturor celor șase județe.

„Proiectul regional presupune construirea unui Cloud Regional Nord-Vest, o infra­structură informatică prin care administrațiile locale vor putea oferi cetățenilor servicii publice online. Acum pregătim următoarea etapă: introducerea unor programe informatice comune în primăriile din Maramureș, dotarea cu echipamente IT, transferul datelor din sistemele existente și instruirea angajaților. Îmi doresc ca un cetățean dintr-o comună a Maramureșului să aibă acces la aceleași tipuri de servicii digitale ca unul din Baia Mare, Sighetu Marmației sau Borșa. Indiferent unde locuiește, să poată rezolva cât mai multe probleme administrative online, fără drumuri inutile și fără timp pierdut la ghișee”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Până acum, dintre cele 76 de unități administrativ-teritoriale din județ, 75 și-au exprimat disponibilitatea de a participa. Singura administrație care nu a aderat până în prezent este cea din Cavnic.

Valoarea proiectului este de aproximativ 24,5 milioane de lei, din care 98% reprezintă finanțare europeană, iar contribuția Consiliului Județean este de numai 2%, aproximativ 490.000 de lei.