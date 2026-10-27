ACS Fotbal Feminin, a șasea înfrângere stagională

ACS Fotbal Feminin Baia Mare a pierdut un nou meci în Liga 2 feminină de fotbal. În ultima etapă de campionat, a șaptea, disputată duminică, echipa noastră a cedat cu scorul de 7-2 (3-2) în deplasarea de la FC Corvinul Hunedoara.

După ce gazdele au înscris rapid trei goluri, în minutele 7, 12 și 27, prin Antonia Ciulea, Sonia Toma și Andreea Csaszar, băimărencele au avut o răbufnire de orgoliu spre finalul reprizei, când au marcat de două ori, în minutele 33 și 43, autoare Bianca Marița și Diana Toth.

Sarabanda golurilor a continuat și în partea secundă, din păcate toate în poarta echipei noastre. Corvinul a mai înscris de alte patru ori, în minutele 52, 61, 65 și 68, prin Raluca Banciu, Andreea Csaszar (dublă, în total o triplă) și Sonia Toma (o dublă în acest meci), astfel că FC Corvinul Hunedoara s-a impus cu scorul de 7-2 în detrimentul ultimei clasate, care are un singur punct după cele șapte meciuri jucate.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Larisa Boja – Diana Toth, Alexandra Mărginean (56, Camelia Călugăr), Teodora Cristurean (80, Ioana-Denisa Chira), Iulia Pop, Daniela Buftea, Bianca Marița, Vivien Toth (80, Elena Safta), Szilvia Chirilă (46, Daria Asăujan), Gabriela Popp, Nicola Bîrle.

Miercuri, meci în Cupa României

Miercuri, 28 octombrie, ACS Fotbal Feminin Baia Mare are programat un nou meci oficial. Însă nu în campionat, ci în turul secund al Cupei României. Adversar îi va fi CFR Cluj, o echipă formată preponderent din jucătoare din Maramureș și care evoluează în Liga 3.

Meciul va începe la ora 14.30 și se va disputa pe terenul sintetic de la Liceul „Aurel Vlaicu” din Baia Mare.