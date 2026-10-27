Baia Mare ajunge pe prima pagină a presei din Azerbaidjan

Conducerea Primăriei Baia Mare a primit vizita echipei ARB TV din Azerbaidjan, reprezentată de jurnalistul și prezentatorul Mirsamad Jafarli, care realizează zilele acestea un material despre municipiul nostru și despre Maramureș.

„Este un demers care vine firesc în continuarea relației pe care am început să o construim în ultimele luni cu Azerbaidjanul, inclusiv prin semnarea scrisorii comune de intenție privind înfrățirea dintre Baia Mare și Khankendi. În următoarele zile, jurnaliștii vor descoperi câteva dintre cele mai importante repere istorice și culturale ale orașului nostru, dar și tradițiile și ospitalitatea Maramureșului. Vrem să le arătăm ce avem mai frumos și să le oferim motive să ducă povestea locului nostru mai departe”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.