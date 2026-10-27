Bărbat suspectat că a dat foc apartamentului și a lăsat gazul pornit

Un bărbat de 59 de ani este suspectat că ar fi provocat intenționat un incendiu într-un apartament de la parterul unui bloc de pe strada Motorului din Baia Mare. Potrivit unor martori, acesta ar fi lăsat gazul pornit și ar fi plecat de acasă, cu intenția de a provoca o explozie care să afecteze întregul imobil.

Incidentul s-a petrecut duminică, 25 octombrie, în jurul orei 13.30, când jandarmii maramureșeni au fost solicitați prin apel la 112 să intervină pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță în zona în care izbucnise incendiul.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Baia Mare au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Incendiul a fost lichidat, iar în urma acestuia nu au fost înregistrate victime. Apartamentul și casa scării au fost inundate cu fum, însă nu a fost necesară evacuarea locatarilor.

După stingerea focului, jandarmii și șeful echipajului de pompieri au verificat locuința. În fiecare dintre cele două camere au fost găsite focare de incendiu, fapt care a ridicat suspiciuni cu privire la o posibilă acțiune intenționată.

În urma verificărilor și a informațiilor primite de la martori, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea bărbatului, care a fost ulterior condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. La fața locului au fost solicitați și polițiștii criminaliști.

Cercetările sunt continuate de către organele competente, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs incendiul și eventualele răspunderi legale.