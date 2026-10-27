Cel mai rău drum din Maramureș a devenit cel de la Mireșu Mare

După ce s-au peticit marginile de carosabil între Suciu-Groșii Țibleșului, acel drum a fost detronat de la statutul de lider, ca fiind cel mai rău drum din Maramureș. Județean, evident. A intrat în atenție cel de la Satulung spre Mireșu Mare, cu plăci de beton ce au deja crăpături de speriat. Da, se vede intervenție, s-a turnat smoală în crăpături, ca să nu fie periculos, dar drumul bate tot ce se poate vedea azi în județ. E vorba de DJ 108 E și de porțiunile dintre localități, cele rămase cu acea placă de beton. Nici cel etern în lucru de la Ulmeni nu era atât de rău, înainte de începerea lucrărilor.