Cinci puncte distanță între primele două clasate după șapte etape

ACS Satu Nou de Jos își continuă parcursul aproape ireproșabil și rămâne lider incontestabil și după etapa 7 în Liga 5 Elite. În etapa derulată duminică, liderul a învins la ultima clasată, Voința Tg. Lăpuș, adversar care a reușit să-i țină piept o repriză, însă după pauză echipa din Satu Nou de Jos a marcat de patru ori. Și cealaltă echipă din Satu Nou, însă cel de Sus, are un parcurs foarte bun, și a consemnat a treia victorie stagională, care o plasează pe locul secund. De altfel, Rapid Satu Nou de Sus, alături de ACS Satu Nou de Jos sunt singurele echipe din Liga 5 Elite care au în dreptul eșecurilor cifra 0.

În acest moment, ACS Satu Nou de Jos a acumulat 16 puncte (6 jocuri), Rapid Satu Nou de Sus deține un număr de 11 puncte (5 jocuri), iar podiumul este completat de Bradul Groșii Țibleșului, cu 10 puncte (5 jocuri), echipă care a stat în această rundă.

Liga 5 Elite. Rezultate etapa 7: ACS Voința Târgu Lăpuș – ACS Satu Nou de Jos 1-4 (0-0); AS PHP Iadăra – CS Măgura Codrului 5-0 (2-0); CS Rapid Satu Nou de Sus – ACS UAC Europe 7-3 (4-1); ACS Măgura Coaș – CS Comuna Mireșu Mare 3-0 (0-0). Bradul Groșii Țibleșului a stat.

23 de goluri în trei meciuri, în Liga 5 Clasic

Etapă cu foarte multe goluri în Liga 5 Clasic, disputată sâmbătă și duminică. S-au marcat nu mai puțin de 23 de goluri în doar trei confruntări. Scorul rundei 7 s-a înregistrat la Satulung, acolo unde Unirea Arieșu de Pădure a marcat de 8 ori împotriva lanternei roșii, Viitorul Cupșeni. Someșul Sălsig, liderul la zi, a rămas cu punctaj maxim și după această rundă, fiind singura echipă din fotbalul mic județean cu victorii pe linie.

Așadar, Someșul Sălsig are 18 puncte, locul secund le revine celor de la Unirea Arieșu de Pădure, cu 15 puncte, iar ultima poziție pe podium este ocupată de Lăpușul Târgu Lăpuș, cu 9 puncte.

Liga 5 Clasic. Rezultate etapa 7: CS Unirea Arieșu de Pădure – AS Viitorul Cupșeni 8-0 (5-0); CS Gloria Chechiș – AS Stejarul Fersig 5-3 (4-2); ACS Someșul Sălsig – ACS Juniorul Coltău 5-2 (3-0). FC Lăpușul Târgu Lăpuș a stat.

Minerul Baia Sprie a câștigat detașat derbyul cu Atletic Lăpuș

33 de goluri s-au marcat în cele șase meciuri din cadrul rundei 7 a Ligii 4. O medie de 5,5 pe meci. Cele mai multe reușite s-au consemnat în confruntarea dintre Avântul Bârsana și Zorile Moisei, opt de toate.

Etapa de la finalul săptămânii trecute a propus câteva dueluri interesante, dar și derbyul de podium dintre Minerul Baia Sprie și Atletic Lăpuș, tranșat de către lider cu scorul de 5-0. Un alt joc atractiv s-a jucat la Șomcuta Mare, între Progresul și Recolta Săliștea de Sus, adjudecat de către oaspeți după o partidă cu cinci reușite.

După șapte etape, Liga 4 este condusă de Minerul Baia Sprie, cu 16 puncte, urmată de Iza Dragomirești, cu 15 puncte, și Avântul Bârsana, care a adunat 12 puncte.

Liga 4. Rezultate etapa 7: CSO Minerul Baia Sprie – AFC Atletic Lăpuș 5-0 (3-0); ACS Avântul Bârsana – CS Zorile Moisei 5-3 (2-1); CS Progresul Șomcuta Mare – ACS Recolta Săliștea de Sus 2-3 (1-0); CS Prosport Fărcașa – ACS Remeți 5-2 (3-1); CSM Sighetu Marmației II – ACS Iza Dragomirești 1-3 (0-2); CS FC Șișești – ACS Salina Ocna Șugatag 4-0 (1-0).