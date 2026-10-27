Corpul B al Școlii Gimnaziale „Ion Șugariu” din Băița a fost recepționat

De curând a avut loc recepția lucrărilor pentru obiectivul „Creș­terea eficienței energetice în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ din orașul Tăuții Măgherăuș – Școala Gimnazială «Ion Șugariu», Corp Clădire B, localitatea Băița”, proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

”Clădirea a fost reabilitată și modernizată, beneficiind de lucrări de eficientizare energetică, înlocuirea ferestrelor, modernizarea instalațiilor electrice și refacerea finisajelor interioare și exterioare. Un aspect deosebit de important este destinația viitoare a clădirii, care va găzdui ateliere de practică pentru elevii Liceului Tehnologic «Traian Vuia». Astfel, această investiție nu înseamnă doar o clădire modernizată, ci și condiții mai bune pentru pregătirea profesională a elevilor, într-un spațiu adecvat activităților practice. Continuăm să investim în infrastructura educațională a orașului nostru, cu obiectivul de a oferi elevilor și cadrelor didactice condiții cât mai bune și spații adaptate nevoilor actuale de învățare”, a declarat Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții Măgherăuș.