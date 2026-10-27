Crescătorii de bovine din Maramureș au sărbătorit 35 de ani de activitate

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Creedit foto: Stramtura Maramures/Facebook

Piața din Strâmtura a găzduit un eveniment dedicat împlinirii a 35 de ani de la înființarea Asociației Crescătorilor de Taurine „Bruna-Schwyz” – Maramureș. Asociația a fost înființată în anul 1991 și reunește crescători de bovine din zonă.
La eveniment au participat fermieri din comuna Strâmtura și din localitățile învecinate, care au prezentat exemplare din rasa Brună. Aceasta are o tradiție îndelungată în Maramureș, însă numărul animalelor din această rasă este în scădere.
În cadrul manifestării au fost premiate animalele prezentate, în funcție de performanțele acestora.
Evenimentul a marcat activitatea de peste trei decenii a asociației și a adus în atenție importanța creșterii bovinelor din rasa Brună, o ocupație cu tradiție în satele maramureșene.

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