CSM Știința joacă semifinala cu Steaua

CSM Știința și-a aflat adversara din semifinala Cupei României la rugby. Sâmbătă s-au jucat ultimele jocuri din grupe, fază în care echipa noastră a terminat pe locul secund în Grupa A.

Datorită acestei poziționări, băimărenii vor juca împotriva echipei clasate pe primul loc în Grupa B. Iar în ultima etapă a acestei faze, Steaua a dat lovitura pe terenul rivalei Dinamo, unde s-a impus cu 20-6, astfel că formația pregătită de Eugen Apjok se va deplasa în Ghencea pentru stabilirea finalistei.

Semifinala dintre Steaua și CSM Știința este programată pentru 5 decembrie, la fel ca și cealaltă semifinală, cea dintre SCM USV Timișoara și Dinamo București.

Ultimul act din Cupa României se va desfășura în 12 decembrie.