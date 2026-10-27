Deșeuri provenite din cimitir, aruncate ilegal lângă stadionul din Strâmtura

Deșeuri provenite din activități specifice cimitirului au fost depozitate ilegal pe un teren al comunei Strâmtura, în zona de acces la Stadionul „Luceafărul”. Primăria a sesizat poliția și cere identificarea persoanelor responsabile.

Potrivit administrației locale, în zonă au fost găsite coroane funerare, lumânări, materiale plastice și alte resturi. Conform informațiilor primite de la cetățeni, deșeurile ar fi fost transportate cu o camionetă și descărcate pe terenul respectiv.

Reprezentanții Primăriei Strâmtura precizează că nu au autorizat depozitarea deșeurilor în acel loc. În urma incidentului, a fost sesizat Postul de Poliție Strâmtura, pentru verificări și identificarea celor vinovați. Dacă faptele se confirmă, persoanele responsabile riscă sancțiuni potrivit legii.

Administrația locală reamintește că abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate este interzisă și face apel la cetățeni să folosească doar spațiile și serviciile autorizate pentru colectarea acestora.