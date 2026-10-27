Doi cetățeni ucraineni recuperați de Salvamont Maramureș în zona Repedea

Salvamont Maramureș a desfășurat în noaptea de luni spre marți o misiune de căutare-salvare în zona Repedea – Vârful Mic, din Munții Maramureșului. Intervenția a fost solicitată după ce patru cetățeni ucraineni au găsit un bărbat cu probleme medicale, aflat în imposibilitatea de a se deplasa.

Aceștia au încercat să îl ajute să coboare, însă fără succes. Ajunși la Poliția de Frontieră, au prezentat o înregistrare video cu bărbatul, fără a putea indica locul exact în care acesta rămăsese.

„În condițiile dificile ale intervenției pe timp de noapte, salvatorii montani au verificat zona indicată și împrejurimile, iar în lipsa unor rezultate au decis să extindă căutările în aval, de-a lungul unui pârâu din apropiere. Tânărul de 26 de ani a fost găsit adăpostit într-un vagon forestier deteriorat, la aproximativ un kilometru de locul indicat inițial. Era epuizat fizic și prezenta semne de hipotermie ușoară. Salvatorii montani i-au oferit ceai cald și l-au adăpostit în autospeciala de intervenție pentru a se încălzi. Întrucât nu prezenta alte probleme medicale, acesta a fost predat polițiștilor de frontieră din Poienile de sub Munte. Pe drumul de întoarcere, echipa Salvamont Maramureș a recuperat un al doilea cetățean ucrainean, preluat, de asemenea, de Poliția de Frontieră”, au precizat reprezentanții Salvamont Maramureș.