Fanfara Baia Sprie, la grădiniţă, în cadrul activităților din Școala Altfel

Reprezentanții Fanfarei Baia Sprie au fost în vizită la grădinița aparținătoare Școlii Gimnaziale Baia Sprie, unde le-au prezentat celor mici instrumentele de fanfară și le-au oferit micuților ocazia de a descoperi magia muzicii prin sunete, ritmuri și voie bună.

„Poate că astăzi au descoperit pentru prima dată sunetul unui instrument de fanfară, dar cine știe câți dintre ei vor descoperi, astfel, o pasiune pentru întreaga viață. Prin fiecare notă cântată, ne dorim să aducem muzica mai aproape de cei mici și să le arătăm că frumusețea ei poate începe cu o simplă întâlnire. Fanfara Baia Sprie duce muzica mai departe, către o nouă generație”, au punctat oficialii Fanfarei Baia Sprie.

La rândul său, conducerea primăriei a precizat că refacerea fanfarei a însemnat salvarea unei tradiții a orașului.

„Mă bucură nespus că împreună am reușit să refacem Fanfara Orașului. Am salvat o tradiție mult iubită de noi toți. Privesc cu drag cum copiii noștri au acum ocazia să-i asculte și să-i prețuiască prezentul și trecutul, așa cum merită”, a declarat Alin Bîrda, primarul orașului Baia Sprie.