Locuri fruntașe pentru Mini Maxi Dance Club la Volovăț

ACDS Mini Maxi Dance Club Sighetu Marmației a participat la competiția de dans sportiv Bucovina Dance Cup 2026, desfășurată la Volovăț, în județul Suceava.

Evenimentul a avut loc în paralel cu Campionatul Național U21 și le-a oferit dansatorilor ocazia de a-și demonstra talentul și de a acumula experiență.

Perechea Dominique Covacinschi Logos și Evolette Pop, înscrisă la categoria Clasa E, 10-11 ani, a obținut locul 4. Cei doi au mai ocupat locul 8 la Open Basic Latino, 6-11 ani, și locul 6 la Open Basic Standard, 6-11 ani.

La categoria Solo Fete 2D, 10-11 ani, Ioana Stan s-a clasat pe locul 5.