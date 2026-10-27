Lucrări de întreținere în Borșa

Frumusețea unui oraș este dată nu doar de investiții, ci și de lucrări de întreținere care, de cele mai multe ori, nu ies în evidență. Astfel, în această perioadă, la Borșa se efectuează o serie de reparații, pentru a avea grijă de investițiile deja efectuate.

„La Borșa, munca de zi cu zi înseamnă cosit, reparații ale pavajelor, montarea lămpilor de iluminat, curățarea containerelor, măturat stradal și multe alte lucrări care contribuie la confortul și aspectul orașului nostru. Poate că unele lucruri nu ies mereu în evidență, dar tocmai aceste activități, desfășurate constant, fac diferența. Pentru că un oraș nu înseamnă doar ceea ce construim, ci și grija pe care o avem pentru ceea ce am construit deja”, a precizat Sorin Timiș, primarul Borșei.