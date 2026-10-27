Municipiul Baia Mare, reprezentat la Festivalul Seniorilor de la Turda

Un regal de muzică populară și dansuri tradiționale a avut loc la Turda, în cea de-a doua zi a celei de-a III-a ediții a Festivalului Seniorilor. Municipiul Baia Mare a fost reprezentat de Corul Asociației CASPEV, dirijat de profesorul Dorin Chereji, și de grupul de dansuri al Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, care au oferit publicului un spectacol autentic maramureșean.

”Coordonate de doamna profesor coregraf Maria Seraz, de la Palatul Copiilor Baia Mare, senioarele băimărene au adus în mijlocul celor prezenți frumusețea și farmecul tradițiilor din Maramureș, prin interpretarea dansului cu coșarca din Țara Chioarului și a jocului la șură. Prin energie, eleganță și dragoste pentru folclor, senioarele noastre au demon­st­r­at că tradițiile populare rămân vii și continuă să unească generațiile. Atmosfera a fost completată de cunoscuta interpretă Teodora Luca (Dănțăuşa), de la Palatul Copiilor Baia Mare, care a adus un suflu de tinerețe și emoție. Momentele artistice pregătite de senioarele băimărene au fost prezentate de doamna Florica Cavasi. Festivalul s-a încheiat într-o atmosferă plină de voie bună și prietenie, participanții prinzându-se într-o mare horă a prieteniei”, au declarat oficialii DAS Baia Mare.

Participarea reprezentanților municipiului Baia Mare la acest eveniment a fost susținută de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.