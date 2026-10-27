O nouă subunitate de pompieri în construcție la Ocna Șugatag

În localitatea Ocna Șugatag au început lucrările pentru proiectul „Subunitate de Pompieri în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Maramureș”, proiect prin care se va realiza construirea unei subunități de pompieri cu echipaje pentru stingerea incendiilor și echipaj SMURD.

„Investiția este realizată cu fonduri europene nerambursabile de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Gheorghe Pop de Băsești» al județului Maramureș prin Programul de Dezvoltare Durabilă. Terenul necesar construcției a fost pus la dispoziție de către Primăria Ocna Șugatag. Investiția va contribui la dezvoltarea infrastructurii pentru situații de urgență, asigurând condiții adecvate pentru desfășurarea activității personalului operativ și pentru intervențiile pompierilor și ale echipajelor SMURD. Prin această investiție din Ocna Șugatag, ISU Maramureș face un pas important în dezvoltarea capacității de răspuns la situații de urgență, în beneficiul siguranței comunității”, au declarat reprezentanții primăriei.