Studenții la Asistență Socială, în vizită la Casa de Tip Familial „Alba Iulia” din Baia Mare

Casa de Tip Familial „Alba Iulia” din Baia Mare a prins și mai multă viață, zâmbetele au fost mai largi, iar sufletele mai aproape, odată cu vizita studenților de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, din cadrul programului de studii universitare de licență Asistență Socială.

”Au fost momente cu emoții sincere, voie bună, conversații, zâmbete și clipe care le-au reamintit copiilor cât de frumos este să întâlnești oameni care vin cu inima deschisă și cu dorința de a dărui. Pentru că, dincolo de activitățile și cuvintele rostite, rămân căldura unei întâlniri, bucuria de a fi ascultat și sentimentul că cineva îți oferă timp și atenție. Pentru studenții la Asistență Socială, astfel de întâlniri sunt oportunități de a înțelege mai bine cât de importante sunt empatia, răbdarea și apropierea umană în sprijinirea celor aflați în situații de dificultate. Dincolo de pregătirea teoretică, experiențele directe îi ajută să descopere valoarea relațiilor autentice și puterea gesturilor simple, care pot aduce încredere, speranță și bucurie în sufletele copiilor”, au declarat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș.