Tânăr din Dumbrăvița, prins băut la volan în Baia Mare

Un tânăr de 25 de ani din comuna Dumbrăvița este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe o stradă din Baia Mare.

Fapta a fost comisă duminică, 25 octombrie, în jurul orei 3.00, pe strada Gheorghe Șincai. Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au oprit autoturismul pentru un control, iar la volan au identificat tânărul.

Întrucât acesta mirosea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs fapta și pentru a dispune măsurile legale.

Un șofer din Vadu Izei, cercetat după ce a fost prins conducând fără permis

Un bărbat de 37 de ani din comuna Vadu Izei este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Acesta a fost oprit pentru control sâmbătă, 24 octombrie, pe strada Făget din Sighetu Marmației, de polițiștii Biroului de Ordine Publică, împreună cu cei de la Postul de Poliție Vadu Izei.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu avea dreptul să conducă pe drumurile publice.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și continuă cercetările în acest caz.