Turneu aniversar Celelalte Cuvinte

Una dintre formațiile emblematice ale ro­ckului românesc, Celelalte Cuvinte, marchează 45 de ani de carieră printr-un concert aniversar special la Baia Mare.

Evenimentul va avea loc joi, 29 octombrie, în Log Out (strada Vasile Lucaciu nr. 1), de la ora 20. Concertul din Baia Mare va fi un moment special pentru fanii formației, o întâlnire aniversară în care vor putea fi ascultate piese care au devenit repere ale ro­ck­u­lui românesc, dar și compoziții care continuă povestea uneia dintre cele mai longevive trupe de profil din România.

Biletele sunt disponibile în număr limitat și pot fi achiziționate exclusiv prin

www.AmBilet.ro.