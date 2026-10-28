Campanie de colectare a deșeurilor textile, în 29 și 30 octombrie, la Gârdani

O nouă campanie de colectare a deșeurilor textile la Gârdani va avea loc în zilele de 29 și 30 octombrie.

Localnicii vor putea preda haine uzate sau deteriorate, lenjerii, pături, perdele și alte materiale textile.

Punctul de colectare va fi amenajat la intrarea din spatele Căminului Cultural din localitate. Deșeurile vor putea fi aduse joi, 29 octombrie, pe tot parcursul zilei, și vineri, 30 octombrie, până la ora 12.00.

Organizatorii precizează că textilele trebuie aduse obligatoriu în saci menajeri. Acțiunea urmărește reducerea can­tității de deșeuri și încurajarea reciclării, pentru protejarea mediului.