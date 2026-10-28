În primele șase luni din an, la nivelul județului nostru, doi medici stomatologi nu au mai continuat colaborarea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș. Într-un caz a fost vorba de rezilierea contractului, iar în alt caz de încetarea acestuia.
”Asigurarea serviciilor de medicină dentară în anul 2026 s-a realizat prin prelun-girea celor 109 contracte existente până la data de 31.12.2026, prin acte adiționale încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și prin încheie-rea a 5 contracte noi. În semestrul I al anului 2026, 2 contracte au fost reziliate sau au încetat. La stabilirea valorilor de contract s-au avut în vedere criterii reglementate de cadrul normativ aplicabil, respectiv: gradul profesional al medicilor, localizarea cabinetelor medicale (în mediul urban sau rural), precum și suma orientativă per medic specialist/lună, stabilită la nivel național la valoarea de 6.000 lei/lună. În semestrul I 2026, de serviciile medicale stomatologice au beneficiat și 257 de cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucra-ina, în conformitate cu dispozițiile legale privind accesul la serviciile de sănătate”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.
Furnizarea acestor servicii a fost asigurată de către 174 de medici stomatologi, structurați în funcție de gradul profesional, după cum urmează: 5 medici primari; 36 de medici specialiști; 133 de medici fără grad profesional.
Două contracte încetate sau reziliate cu medicii stomatologi
În primele șase luni din an, la nivelul județului nostru, doi medici stomatologi nu au mai continuat colaborarea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș. Într-un caz a fost vorba de rezilierea contractului, iar în alt caz de încetarea acestuia.