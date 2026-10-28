Echipa mobilă a Registrului Auto Român revine la Tăuții-Măgherăuș

Echipa mobilă RAR va reveni joi, 29 octombrie, în Tăuții-Măgherăuș, pentru a oferi sprijin cetățenilor ca­re au nevoie de servicii de identificare și verificare tehnică a vehiculelor.

Aceasta va fi prezentă în Bozânta Mare, la Căminul Cultural din localitate, începând cu ora 8.30. Vor fi disponibile următoarele servicii: eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV); efectuarea ITP; atestarea omologării. Aceste servicii se adresează proprietarilor de tractoare agricole, mașini autopropulsate pentru lucrări și remorci.