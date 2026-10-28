La Cavnic, turismul n-a stagnat

Chiar dacă a fost un an greu pentru turism în Cavnic, cu iarna scurtă, apoi cu oprirea voucherelor, direcția s-a păstrat. Primarul Vladimir Petruț ne informează că s-a montat o pistă nouă de sanie, încă un telescaun, se adaugă un parc de distracție, plus o parcare de 2000 de locuri. Potențialul de cazare al Cavnicului a ajuns la 525 de locuri, drept pentru care localitatea îndeplinește condițiile (printre altele) pentru a deveni Stațiune turistică de interes național. De altfel, alesul local ne relatează că o firmă tocmai întocmește documentațiile și spera ca până în februarie 2027 să se publice Hotărârea de Guvern care să consfințească noul statut, ce va aduce inclusiv beneficii în finanțări.