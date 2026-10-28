La Suciu de Sus, parc de agrement finalizat în zona Prund

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Comuna Suciu de Sus are un nou obiectiv destinat petrecerii timpului liber. Parcul de agrement din zona Prund a fost finalizat, proiectul fiind realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Investiția a fost finanțată prin Componenta 11 – Turism și cultură, Reforma 1, program gestionat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru a putea accesa această linie de finanțare, autoritățile locale trebuiau să fie membre ale unei Organizații de Management al Destinației (OMD). Comuna Suciu de Sus a devenit membră a OMD Maramureș în martie 2026.
Reprezentanții administrației locale au mulțumit angajaților primăriei pentru implicarea în realizarea proiectului, precizând că aceștia au muncit inclusiv în weekend pentru ca lucrările să fie finalizate. De asemenea, au fost aduse mulțumiri și Consiliului Județean Maramureș pentru sprijinul acordat.

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