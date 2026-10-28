Lucrările lui Daniel Bozga, pe simezele băimărene

La Galeria de Artă UAP Baia Mare puteți admira expoziția „Peisaj din interior” a artistului Daniel Bozga.

20% din valoarea lucrărilor vândute vor fi direcționate către Asociația „Musti și Prietenii”, pentru susținerea terapiilor copiilor cu nevoi speciale, după cum anunță artistul. Expoziția „Peisaj din interior” poate fi vizitată până în 2 noiembrie, de luni până vineri, între orele 10.00 și 18.00, la galeria de pe Bulevardul Regele Mihai I nr. 6.