Conducerea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Maramureş a semnalat la Prefectura Maramureş că una din dificultăţile cu care se confruntă este legată de deficitul de personal.
Deşi volumul de activitate este mare, instituţia are doar 7 inspectori. Potrivit unei analize, necesarul ar fi de 14-15 inspectori. Inspectorul-şef al instituţiei judeţene, Ovidiu Petru Constantin Şunea, spune că „deficitul de personal are un impact asupra capacităţii de verificare şi monitorizare a situaţiilor care intră în sfera de competenţă a inspectoratului, în condiţiile unui volum important de controale, verificări, recepţii”. Astfel, de la începutul anului şi până la finele lunii sepembrie, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Maramureş a derulat peste 256 de controale „în faze determinante” şi peste 132 de verificări în execuţie. De asemenea, s-au înregistrat aproape 300 de participări la recepţii la terminarea lucrărilor, inspectorii în construcţii fiind implicaţi şi în alte solicitări, precum şi în rezolvarea a peste 250 de petiţii. În perioada analizată, au fost aplicate 26 de sancţiuni în cuantum de 227.000 lei.
Personal insuficient la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Maramureş
Conducerea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Maramureş a semnalat la Prefectura Maramureş că una din dificultăţile cu care se confruntă este legată de deficitul de personal.