Personal insuficient la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Maramureş

Conducerea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Maramureş a semnalat la Prefectura Maramureş că una din dificultăţile cu care se confruntă este legată de deficitul de personal.

Deşi volumul de activitate este mare, instituţia are doar 7 inspectori. Potrivit unei analize, necesarul ar fi de 14-15 inspectori. Inspectorul-şef al instituţiei judeţene, Ovidiu Petru Constantin Şunea, spune că „deficitul de personal are un impact asupra capacităţii de verificare şi monitorizare a situaţiilor care intră în sfera de competenţă a inspectoratului, în condiţiile unui volum important de controale, verificări, recepţii”. Astfel, de la începutul anului şi până la finele lunii sepembrie, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Maramureş a derulat peste 256 de controale „în faze determinante” şi peste 132 de verificări în execuţie. De asemenea, s-au înregistrat aproape 300 de participări la recepţii la terminarea lucrărilor, inspectorii în construcţii fiind implicaţi şi în alte solicitări, precum şi în rezolvarea a peste 250 de petiţii. În perioada analizată, au fost aplicate 26 de sancţiuni în cuantum de 227.000 lei.