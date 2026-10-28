Tradiție și hori alese la cea de-a XXIV-a ediție „Horea în Grumaz”

Cea de-a XXIV-a ediție a spectacolului „Horea în Grumaz” s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare pe scena Căminului Cultural din satul Stoiceni. Publicul numeros a fost cucerit de interpretările de excepție ale soliștilor invitați.

„Daria Bachmatchi, Violeta Vele, Gabriela Ungur, Simona Neag, Ana Maria Gherghel, Teodor Burzo, Lucia Danciu, Mariana Cușner și Onișor Pop au adus în sufletele celor prezenți frumusețea horilor cu noduri și a cântecelor tradiționale. De la eveniment nu au lipsit nici momentele coregrafice susținute de dansatorii Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, sub îndrumarea coregrafului Marius Coste, și de Ansamblul „Chechișelul” din Chechiș, care au dat un plus de culoare și dinamism manifestării”, au precizat reprezentanții Primăriei Târgu Lăpuș. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” și Primăria Orașului Târgu Lăpuș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.