304 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 304 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătari, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, cameristă hotel, constructor-montator de structuri metalice, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, controlor bilete, electricieni, îngrijitor de copii, lucrător comercial, muncitori necalificați, pizzer, secretară, vânzători, dar și agent de vânzări, chimist, contabil, electromecanic, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri şi poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer industrializarea lemnului, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, inginer producţie, inginer-şef în construcţii, manager, me­dic specialist, proiectant inginer mecanic, reprezentant comercial, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, tehnician devizier, tehnician proiectant.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (54):

• ajutor bucătar (1)

• ambalator manual (3)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• femeie de serviciu (3)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (11)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (20)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• operator textile nețesu­te (8)

• manipulant mărfuri (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (84):

• agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (1)

• ajutor bucătar (6)

• ambalator manual (2)

• asistent medical generalist (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (2)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (2)

• coafor stilist (2)

• confecţioner, prelucrător în industria textilă (11)

• controlor bilete (1)

• fasonator mecanic (che­restea) (1)

• femeie de serviciu (2)

• frizer (2)

• galvanizator (2)

• instalator apă, canal (2)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (11)

• muncitor hidrometru (2)

• operator la mașină de etichetat (1)

• operator la maşini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la utilaje pentru subtraversări (1)

• ospătar (chelner) (7)

• pizzer (2)

• responsabil proces (2)

• ucenic (3)

• vânzător (4)

Studii liceale – Liceu de specialitate (29):

• agent servicii client (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• confecţioner-asamblor articole din textile (3)

• electrician echipamente electrice și energetice (10)

• lucrător comercial (2)

• lucrător sortator deşe­uri reciclabile (1)

• operator calculator e­lectronic și rețele (1)

• operator la maşini-u­nelte cu comandă numerică (1)

• operator mase plastice (1)

• operator procesare text și imagine (1)

• ospătar (chelner) (2)

• reprezentant comercial (1)

• sortator produse (1)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (52):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (3)

• cameristă hotel (1)

• coafor canin (1)

• colector (recuperator) creanţe/debite (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• detector pierderi apă și gaze (1)

• lucrător comercial (27)

• machior (1)

• operator introducere, validare şi prelucrare date (1)

• secretară (1)

• specialist marketing (1)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)

• ucenic (2)

• vânzător (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (38):

• agent de securitate (1)

• ambalator manual (3)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecţioner obiecte artizanale din lemn (2)

• confecţioner produse textile (4)

• electrician de întreţinere şi reparaţii (2)

• electrician exploatare centrale şi staţii electrice (2)

• lăcătuș mecanic (5)

• lucrător comercial (1)

• operator presă de transfer termic (6)

• presator metale la rece (1)

• şofer de autoturisme şi camionete (2)

• tâmplar universal (5)

• vopsitor industrial (2)

Studii Postliceale – Colegiu (4):

• asistent medical generalist (1)

• instructor de fitness (1)

• secretară (1)

Studii Postliceale – Postliceală (6):

• asistent medical de farmacie (1)

• asistent medical generalist (3)

• asistent medical radiologie (1)

• operator introducere, valoare și prelucrare date (1)

Studii Universitare (37):

• agent de vânzări (1)

• arhitect clădiri (1)

• asistent manager (1)

• chimist (1)

• contabil (1)

• director societate comercială (2)

• electromecanic (1)

• funcționar administrativ (1)

• inginer automatist (2)

• inginer căi ferate, drumuri şi poduri (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer industrializarea lemnului (4)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• inginer producţie (1)

• inginer-şef în construcţii (2)

• manager (1)

• medic specialist (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• reprezentant comercial (4)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician devizier (1)

• tehnician proiectant (4)