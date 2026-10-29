Baia Mare găzduiește Cupa României la Taekwon-do ITF pentru copii

Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare va găzdui, în perioada 30–31 octombrie, Cupa României la Taekwon-do ITF, la categoria Juniori III, destinată sportivilor cu vârsta sub 12 ani.

Competiția este organizată de Federația Română de Taekwon-do ITF și ACS Dragonul Baia Mare și va reuni sute de sportivi de la 30 de cluburi din țară, alături de antrenori și arbitri.

Principalele întreceri sunt programate sâmbătă, 31 octombrie, între orele 9.00 și aproximativ 19:00, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Accesul publicului este gratuit.

Organizatorii aduc mulțumiri autorităților locale, Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană”, Asociației pentru SMURD Maramureș, sponsorilor și părinților pentru sprijinul acordat în pregătirea evenimentului.