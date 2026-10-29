Conferința Națională Salvamont 2026, găzduită în Moisei

Maramureșul a găzduit, în aceste zile, Conferința Națională Salvamont 2026, unul dintre cele mai importante evenimente profesionale dedicate salvării montane din România.

Pentru trei zile, localitatea Moisei a devenit punctul de întâlnire al specialiștilor care, indiferent de zona montană în care își desfășoară activitatea, au aceeași misiune: salvarea vieților omenești.

”Evenimentul a reunit delegațiile celor 39 de servicii publice județene și locale Salvamont din întreaga țară, într-un cadru dedicat evaluării activității, schimbului de experiență și stabilirii direcțiilor de dezvoltare a sistemului național de salvare montană. Pentru Salvamont Maramureș, găzduirea acestei reuniuni reprezintă atât o responsabilitate, cât și o oportunitate de a contribui direct la dialogul profesional privind viitorul salvării montane din România.

Experiențele acumulate în teren, provocările întâlnite în misiunile de căutare și salvare și soluțiile dezvoltate de fiecare structură constituie puncte de plecare pentru îmbunătățirea capacității de intervenție la nivel național. Conferința de la Moisei creează cadrul necesar pentru ca experiența acumulată în mii de misiuni să fie valorificată în dezvoltarea unor proceduri mai eficiente, a unor programe de pregătire adaptate și a unor soluții care să contribuie la creșterea siguranței salvatorilor și a persoanelor aflate în dificultate”, au declarat reprezentanții Salvamont Maramureș.

Conferința Națională Salvamont 2026 a fost organizată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România – Salvamont România, cu sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș.