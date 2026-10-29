Grupul Iza va cânta în Egipt

„Pregătiți-vă pentru energia incredibilă a Grupului IZA, unul dintre cele mai îndrăgite și vibrante grupuri muzicale tradiționale din România, aducând spiritul autentic, ritmurile și tradițiile Maramureșului în cadrul programului cultural”, aşa sună invitaţia Ambasadei României în Republica Arabă Egipt. Concertul este programat în data de 1 noiembrie, la Sharm el-Sheikh, în Egipt. „Pentru publicul egiptean, aceasta este o oportunitate unică de a experimenta live sunetul distinctiv și stilul de performanță dinamic care au făcut IZA Group atât de popular”, mai scrie Ambasada României în Egipt.