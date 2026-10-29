Miniexcavator nou pentru lucrările de întreținere din Câmpulung la Tisa

Comuna Câmpulung la Tisa va avea un miniexcavator nou, care va fi folosit la lucrările de întreținere și gospodărire a localității.

Primăria a finalizat procedura de achiziție pentru un utilaj marca SANY SY20, dotat cu accesorii moderne.

Achiziția face parte din proiectul „Achiziție utilaje și echipamente pentru întreținere comunală în comuna Câmpulung la Tisa, județul Maramureș”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Planul Strategic PAC 2023–2027.

Noul utilaj va ajuta la realizarea mai rapidă a lucrărilor de întreținere a infrastructurii locale și la îmbunătățirea activităților de gospodărire comunală. Prin această investiție, administrația locală urmărește să crească eficiența lucrărilor și calitatea serviciilor oferite locuitorilor.