Problema gunoaielor din jurul eco-insulelor semnalată de ADI Deșeuri Maramureș

Problema deșeurilor din jurul eco-insulelor din Baia Mare persistă, iar reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș au semnalat, pe rețelele de socializare, mai mul­te cazuri în care cetă­țenii au aruncat pun­gile cu gunoi lân­gă eco-insule. Această practică afectează întreaga comunitate din zonă și conducerea instituției a făcut apel la băimăreni să semnaleze situațiile în care eco-insulele nu funcționează.

”Eco-insulele sunt folosite de întreaga comunitate. Felul în care le lăsăm după utilizare îi afectează și pe cei care vin în urma noastră. Dacă există deja deșeuri abandonate lângă module, nu adăugați altele. Fiecare sac lăsat pe jos agravează situația. Dacă un recipient este plin sau nu funcționează, semnalați problema. Nu abandonați deșeurile lângă el. Un cartier curat are nevoie de responsabilitatea fiecăruia. Mulțumim celor care dau zilnic un exemplu bun”, a declarat Vasile Roman, directorul ADI Deșeuri Maramureș.