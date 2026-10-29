Seară plină de umor la Vișeu de Sus

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 18, scena Casei de Cultură din Vișeu de Sus va găzdui spectacolul de comedie „Ah, bărbatul, Vai, femeia!”, o reprezentație savuroasă despre relațiile de cuplu, diferențele dintre bărbați și femei și întâmplările amuzante din viața de zi cu zi. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

„Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Orașului Vișeu de Sus, din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea noastră spectacole de teatru de calitate și de a oferi tuturor posibilitatea de a se bucura de cultură. Ne dorim ca astfel de evenimente să devină o prezență constantă în viața culturală a orașului nostru, aducând oamenii împreună și transformând Casa de Cultură într-un loc al întâlnirilor și al experiențelor frumoase”, au punctat oficialii primăriei.